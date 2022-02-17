Ольга Мартиновська вирушила кататися на сноуборді в Грузії, і розповіла процес підготовки, повідомляє Politeka.net. Зірка одягається в спеціальну форму, під якою у неї термобілизна. Також вона одягає шкарпетки, шолом і окуляри.
Кухар поскаржилася, що не взяла захист на сідниці, і через це у неї вони сині.
"Суперважливий правильний одяг... Це не Мальдіви, де без взуття і в одному купальнику", - зазначила Ольга Мартиновська.
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Також зірка "Майстер Шеф" поділилася цінами на прокат. Так, ціна на лижі та сноуборд на один день - 450 грн, абонемент на підйомник - 450 грн/день.
Примітно, що Ольга Мартиновська вирушила до Грузії відпочити й очистити думки перед важливим проектом, вихід якого очікується вже в березні цього року.
Зазначимо, Ольга Мартиновська стала відомою після перемоги в третьому сезоні шоу "Майстер Шеф". Пізніше вона працювала на проекті, не з'являючись в кадрі, але потім їй запропонували стати однією з суддів.
Таким чином зірка склала компанію Ектору Хіменесу-Браво і Володимиру Ярославському. З останнім вони навіть випустили книгу.
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