Як передає Politeka.net, Ольга Мартиновська прославилася як талановитий шеф-кухар. Вона проявила себе на третьому сезоні кулінарного шоу "МастерШеф", після чого здобула там перемогу. Зараз вона є суддею на цьому шоу.

Так, цього разу шеф-кухар опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. Ольга Мартиновська вирішила оприлюднити своє рідкісне фото на просторах мережі Instagram. На чорно-білому кадрі зовсім маленька Мартинівська позує на камеру в красивій сукні.

"Тільки коли переглядаю фото та усвідомлюю як швидко час закінчується… класно, що очі не змінилися ) горять", — поділилася Ольга Мартиновська.

Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією судді "МастерШеф": "Очі точно не помінялися", "І посмішка", "Добре, що ваш "внутрішній дитина" з вами", "Боземой", "О, така смішна", "Капець, милашка", "Та й посмішка така ж..у моєї дочки такий халатик був зелененький".

Нагадаємо, що нещодавно Мартиновська в яскравому рожевому вбранні з довгою спідницею здивувала виглядом, тримаючи за руку свого колегу - Володимира Ярославського. Варто відзначити, що в мережі підозрюють їх у романі.

Раніше повідомлялося, Ольгу Мартиновську розгромили за безглуздий зовнішній вигляд.

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