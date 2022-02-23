Как передает Politeka.net, успешный бизнесмен Максим Тарапата прославился благодаря своему участию в реалити-шоу "Холостячка", где боролся за сердце певицы Златы Огневич.

На своей странице в Инстаграм фаворит "Холостячки" опубликовал новые Сториз, где высказал своё мнение относительно ситуации, которая сложилась в Украине в последние двое суток. Он вспомнил, как себя чувствовал в 2014-ом году и принял важное решение, о котором рассказал украинцам.

"Тревожно дались последние дни. Всё больше вся эта ситуация заполоняет ум и сердце. Я вспомнил 2014-ый год, когда сутками за всем этим следил. Просто вся ситуация не позволяла жить", — пожаловался Тарапата.

"Я принял решение, что я продолжаю жить, продолжаю строить планы, продолжаю идти к целям. Я не уезжаю, я остаюсь здесь. Я никуда не уеду, я буду рядом с семьей. Я верю, что всё будет хорошо и вы тоже верьте, что всё будет хорошо", — высказался Максим Тарапата.

Напомним, что 23 февраля фаворит Златы Огневич отмечает День Рождения. Максиму Тарапате исполнилось 33 года и он решил поделиться мыслями по этому поводу.

Ранее сообщалось, звезда "Холостячки" Тарапата похвастался, что опять рядом с Огневич.

Также, любимчик Огневич из "Холостячки" поделился с украинцами лайфхаками после путешествия.

Politeka рассказывала, любимчик Огневич из "Холостячки" рассказал о том, что делает его счастливым.