Как пишет Politeka.net, Евгений Клопотенко - успешный шеф-повар и звезда "Мастер Шеф". Звезда также активно ведет блог в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. В этот раз Евгений решил показать, как приготовить вкусные сырники.

"Котики, я понимаю, что новости не отлипают сейчас от вас, но не забывайте есть. Поэтому, чтобы вам было проще, сделаем следующую штуку. Ближайшую неделю каждый день я буду давать вам рецепты. Это сразу решит две проблемы. Первая: вам не нужно будет тратить время и силы на мысли о еде. Вторая: раз в день вы сможете отвлекаться на что-нибудь другое", - написал Евгений и поделился рецептом.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:"Кайф, обожаю соленые сырники, часто добавляю туда дорблю или рокфор для пикантности. можно добавить кинзу, но тогда стоит добавлять менее пряный сыр, подойдут даже маленькие кусочки бри", "Спасибо Евгений за то, что вы есть! Очень люблю готовить, но иногда после работы в голове нет никакой идеи по поводу того, что приготовить", "Спасибо как раз сегодня думали с участницами программы по похудению, куда же их сырники любимы втулить))) а вот и идея! Спасибо".

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