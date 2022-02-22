Как пишет Politeka.net, Евгений Клопотенко - украинский шеф-повар, который победил на "Мастер Шеф". Звезда также активно ведет блог в Инстаграм, где в этот раз поделился стильным образом и рассказал о своем решении.
"Мой личный рецепт, чтобы не переживать:
1. Решил, что буду делать в самом худшем сценарии
2. Закинул в багажник тревожный чемодан, но он почему-то похож на набор для рыбалки", - написал Евгений.
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"Женя, а что в чемодане?", - спросила Злата Огневич под фото.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Делай что можешь лучше каждый на своем месте", "Настоящий герой", "все будет хорошо, потому что плохо уже было", "Новое меню сыночка по душе в садике, спасибо!", "А я думала,что Вы в тер.оборону записались...", "Это здорово!! С едой мы общаемся каждый день и недооцениваем часто", "И что будете делать в самом худшем случае?", "Евгенчик! Ты молодец ! Каждый должен делать то, что у него получается лучшее! Каждый должен продвинуть Украину тем делом, в котором он знает лучше всего!", "Если отвлечься от достаточно тревожных новостей. Так новость от моего сына, который сегодня вышел на очную учебу, звучит следующая: « у нас новости? Какие спросила я? Сын: макароны сегодня были разноцветны в школе, и очень вкусны. Ты все съел? Ответ сына: Естественно! Спасибо. Пусть у нас все будет хорошо!"
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