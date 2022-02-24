Звезды приняли участие в съемках шоу "Ігри талантів" - в Сети решили оценить образы Тины Кароль, Ольги Сумской, Даши Астафьевой и других артисток, которые засветились в проекте.

В шоу "Ігри талантів" две команды игроков вместе со звездными гостями будут отгадывать таланты участников, сообщает Politeka.net. Среди артисток, которые засветились в съемках, оказались Тина Кароль, Ольга Сумская, Даша Астафьева, Вера Брежнева, Настя Приходько и другие.

В одной из групп показали артисток в разных образах. (Чтобы посмотреть все фото, доскролльте до конца страницы)

"Самая стильная звезда шоу "Ігри талантів" @igry_talantiv 🔥... Чей образ вам нравится больше всего? Оставляйте цифру в комментариях 👇", - написали авторы публикации.

За два часа публикация собрала более 1000 лайков и много комментариев.

"Такие разные и такие красивые 🔥🔥🔥", "Интересно, что здесь забыла Брежнева 😂😂😂?", "Может, самая любимая?) Лиля Ребрик, Ирма Витовская и Настя Приходько 💛💙", "Конечно Тина! Очень красивый образ👍🔥", "Надеюсь Тина будет с Юлей 🙏❤️", "Тиночка🔥🙌❤️", "Все у кого рот закрыт нравятся", - написали пользователи Сети.

Отметим, премьера нового шоу состоится в эту субботу, 26 февраля, в 21:00 на телеканале "Україна".

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