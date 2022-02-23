Оля Полякова - популярная певица, а ее дочь - блогерша с многотысячной аудиторией, сообщает Politeka.net. Артистка рассказала в одном из интервью, что Маша уже зарабатывает деньги сама благодаря соцсетям.
Стало известно, что обеим придется сыграть друг против друга в шоу "Ігри талантів".
"Мама против дочки 🔥 В одном из выпусков шоу «Ігри талантів» отгадывать таланты попробуют певица Оля Полякова и ее дочь Маша 🤩"", - говорится в сообщении на официальной странице шоу.
На фото позировали Маша с мамой в ярких образах - первая была в розовом платье, и подчеркнула талию поясом, а вторая нарядилась в зеленое платье в форме крыльев бабочки.
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Оля Полякова сообщила, что будет руководствоваться только логикой, а ее дочь - будет использовать все способы.
Публикация быстро собрала сотни лайков.
"Да!! Так и знала, что будет Маша!", "Будете дочь раскручивать ее?", - написали пользователи Сети.
Отметим, в новом шоу две команды игроков вместе со звездными гостями будут отгадывать таланты участников, создатели проекта обещают интриги и неожиданные повороты.
Напомним, дочь Поляковой показала фигуру с интересного ракурса
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