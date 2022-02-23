37-летняя Оля Полякова и ее 17-летняя дочь Маша появились в одном из проектов, где сыграли друг против друга, обе рассказали о своих тактиках.

Оля Полякова - популярная певица, а ее дочь - блогерша с многотысячной аудиторией, сообщает Politeka.net. Артистка рассказала в одном из интервью, что Маша уже зарабатывает деньги сама благодаря соцсетям.

Стало известно, что обеим придется сыграть друг против друга в шоу "Ігри талантів".

"Мама против дочки 🔥 В одном из выпусков шоу «Ігри талантів» отгадывать таланты попробуют певица Оля Полякова и ее дочь Маша 🤩"", - говорится в сообщении на официальной странице шоу.

На фото позировали Маша с мамой в ярких образах - первая была в розовом платье, и подчеркнула талию поясом, а вторая нарядилась в зеленое платье в форме крыльев бабочки.

Оля Полякова сообщила, что будет руководствоваться только логикой, а ее дочь - будет использовать все способы.

Публикация быстро собрала сотни лайков.

"Да!! Так и знала, что будет Маша!", "Будете дочь раскручивать ее?", - написали пользователи Сети.

Отметим, в новом шоу две команды игроков вместе со звездными гостями будут отгадывать таланты участников, создатели проекта обещают интриги и неожиданные повороты.

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