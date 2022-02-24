Как пишет Politeka.net, известный грузинский шоумен поделился в своем Инстаграм постом, посвященным Украине.
На фоне эскалации на Донбассе и сообщений о возможном вторжении России Макацария решил напомнить людям, как важен мир.
«У всех людей разное понимание всего, кроме одного - понимания мира. (А.А)», - написал Иракли.
Он продублировал эту цитату еще и на своем родном грузинском языке, а также сопроводил пост хэштегами в поддержку Украины.
Этот пост шоумен также проиллюстрировал своей фотографией. На снимке Макацария стоял с бокалом в руке на фоне полок с вином. Ведущий позировал со спокойной улыбкой на лице.
Галкин засветил их с Пугачевой детей в гостях у звезды «Москва слезам не верит»: «Лизавета такая смешнючая!»
Дудь обратился к украинцам в непростое время: "Россия — моя родина, но..."
Ксения Мишина впервые рассказала об отношениях с известным актером: "Между нами есть..."
Поезд "Черновцы-Львов" сбил девочку на переезде: подробности трагедии
"Выстрел попал в самое сердце": жена продюсера Квартал 95 рассказала детали трагедии в центре Киева
Его поклонники поблагодарили Иракли за поддержку.
«Иракли, всегда чувствуем твоё беспокойство и поддержку Украине. Спасибо за твоё доброе, золотое сердце», «Поддержка очень важна!», «Какой красавчик», «Да. И в то время когда весь мир говорит о мире, Россия... К сожалению...Миру Украины и мира всему миру», «Очень сильные и правильные слова», «Мы хотим мира и свободы», - пишут люди.
Отметим, что Макацария сильно полюбился украинцам благодаря участию в украинских телепроектах.
Напомним, "Холостяк" Макацария показал свое место силы, в котором не смог сдержать улыбки.
Как сообщала Politeka, "Холостяк" Макацария показал, чем порадовал 19-летнюю невесту в День святого Валентина.
Также Politeka писала, что "Холостяк" Макацария рядом с 19-летней возлюбленной произвел фурор.