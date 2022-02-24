Бывший «Холостяк» и звезда «Танців з зірками» Иракли Макацария поддержал Украину, напомнив о том, как важен мир.

Как пишет Politeka.net, известный грузинский шоумен поделился в своем Инстаграм постом, посвященным Украине.

На фоне эскалации на Донбассе и сообщений о возможном вторжении России Макацария решил напомнить людям, как важен мир.

«У всех людей разное понимание всего, кроме одного - понимания мира. (А.А)», - написал Иракли.

Он продублировал эту цитату еще и на своем родном грузинском языке, а также сопроводил пост хэштегами в поддержку Украины.

Этот пост шоумен также проиллюстрировал своей фотографией. На снимке Макацария стоял с бокалом в руке на фоне полок с вином. Ведущий позировал со спокойной улыбкой на лице.

Его поклонники поблагодарили Иракли за поддержку.

«Иракли, всегда чувствуем твоё беспокойство и поддержку Украине. Спасибо за твоё доброе, золотое сердце», «Поддержка очень важна!», «Какой красавчик», «Да. И в то время когда весь мир говорит о мире, Россия... К сожалению...Миру Украины и мира всему миру», «Очень сильные и правильные слова», «Мы хотим мира и свободы», - пишут люди.

Отметим, что Макацария сильно полюбился украинцам благодаря участию в украинских телепроектах.

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