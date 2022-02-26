Как сообщает Politeka.net, в сторис в своем Instagram известная украинская певица, фронтвумен рок-группы "The Hardkiss" Юлия Санина показала последствия обстрела по мирным жителям. Артистка не стала молчать и гневно высказалась в адрес агрессии России, объявившей войну Украине.

Как известно, российские войска вторглись в Украину и обстреливают не только стратегические объекты. В сети журналисты, блогеры и жители показывают последствия обстрелов по мирным гражданам.

Юлия также высказалась:

«Спальный район Киева, мирные жители. Спасибо всем, кто вышел вчера на митинги! Самоудалитесь пожалуйста все, кто пишет «где вы были 8 лет назад!». Мы были на своей земле! А российские войска обстреливали ежедневно нашу бабушку в Горловке. Как же многим промыли мозг за эти годы. Прекратите смотреть российское ТВ. Там НЕТ правды» - пишет Юлия.

Также популярная украинская певица Тина Кароль не смогла сдержать слез и высказалась по поводу происходящего в Украине. На второй день после нападения России, артистка слезно обратилась ко всем, кто видит ее Сторис и может распространить информацию.

«Пожалуйста, все, кто смотрит меня – распространите информацию! Я хочу призвать всех вас! Пожалуйста, берегите себя в эти два дня, я горжусь нашими мужчинами. Девушки, женщины, не выходите никуда.

Поймите, вы не заслужили быть в таком изолированном мире! Мы выстоим, мы смелые, но мы будем открытые! Я хочу обратиться ко всем, что слышит. Россияне, такого не должно быть!» - в слезах записала видеообращение Кароль.

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