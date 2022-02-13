Як повідомляє Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram відома українська співачка, фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна записала декілька сторіс та розповіла шанувальникам про труднощі. Так, співачка разом із чоловіком та сином зібралася на відпочинок на Мальдівські острови, але у них постійно виникали проблеми.

"Я, чесно кажучи, до останнього не вірила, що це відбудеться і що ми, все таки, доберемося у нашу відпустку, тому що спочатку МАУ відмінили прямий переліт, потім у нас були проблеми з готелем (нам не давали перебронювання через зміну рейсу), потім ми захворіли. Тому те, що ми тут, - це справжнє чудо", - розповіла Саніна.

Співачка розповіла, що вони вперше вирішили полетіти на Мальдіви і, попри те, що її сім'я - фанати активного відпочинку, їм на острові дуже сподобалося.

Вони гуляли по білосніжному пляжі і насолоджувалися відпусткою.

Раніше Politeka повідомляла, що Саніна з The Hardkiss дізналася свій діагноз і розповіла, в якому зараз стані: "Починає знову накривати...".

Нагадаємо, що Саніна, Аlyona Аlyona та інші популярні зірки захопили спільним проєктом: "О, Боже, всі найкращі".

Також Politeka писала, що Саніна з The Hardkiss з'явилася зі своїми "клонами" в однакових нарядах: "Тріо".