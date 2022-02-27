Как пишет Politeka.net, украинские войска четвертые сутки отражают российское наступление. Дочь Кузьмы Скрябина Барбара обратилась к друзьям отца и всем, кто любит его песни.
"Друзья. Мы здесь, мы в Украине.
В той, которую я так люблю и которую ты так любил…
Друзья папы, прошу, призываю! Все, кто слушает и поет его песни, особенно кто знал его лично, помогите нам отстоять нашу страну.
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МЫ НЕ МОЖЕМ МОЛЧАТЬ! Все публичные люди, имеющие возможность быть услышаны большой аудиторией, ПРОШУ, помогите информационно.
Обращайтесь к россиянам, к тем, кого СЛУШАЮТ И УВАЖАЮТ, кто имеет большую аудиторию. Рассказывайте, доносите правдивую информацию! Мир, Россия должны знать о бесправии, которое происходит на Украине! Русские дезинформированы, они боятся.
И мы боимся. Мы никогда не могли этого представить. Мы молимся, плачем и боремся…", - написано было в сообщении.
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