Как пишет Politeka.net, Дмитрий Дикусар - успешный украинский танцор. На четвертые сутки войны звезда решил отправится в военкомат, а также показал свой военный билет. Звезда опубликовал кадры в своем Инстаграм.
"Сегодня пополнил ряды
Потанцуем!!!", - написал Дмитрий.
Виталий Козловский, Виктория Булитко и другие украинцы приветствовали решение звезды.
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Фанаты посмотрели ролик тысячи раз и написали комментарии:
"Пасадобль устрой им там Дима", "Дима настоящий мужчина. Пусть Ангел хранитель помогает тебе", "Пусть вас хранит Бог! спасибо!", "Вы - мужчины- наша опора и защита. Пусть Бог хранит Вас", "Молодец, гордость за таких людей".
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