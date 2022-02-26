Солист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук рассказал о том, как украинцы держат оборону и чем можно помочь.

Как передает Politeka.net, Святослав Вакарчук является тренером нового сезона проекта "Голос країни", известным артистом и исполнителем. После нападения РФ на Украину, мужчина не стал отмалчиваться и в Инстаграм рассказыват о ситуации на сегодняшний день.

«Украина держит оборону! 💪Российские оккупанты, наша земля уже горит под вашими ногами, дальше – больше. Украинцы, быстрое наступление большими колоннами захлебнулось, российские кафиры начали активнее применять ДРГ и десант. Наша армия и терроборона эффективно их обезвреживают. Но силам обороны нужна помощь, чтобы действовать на опережение.

- если вы видите подозрительных лиц, устанавливающих маяки, наносят метки, по возможности задерживайте их самостоятельно или информируйте тероборону.

- особенная просьба для жителей украинских сел и небольших городков, а также всех, кто будет иметь подходящий случай.

Если мимо вас прошла колонна русской бронетехники, за ней через некоторое время идти колонна с топливом. Задержите (режьте деревья, кладите поперек дороги, создавайте препятствия) или сожгите ее (воспалительные смеси)

Обязательно следите за официальными страницами, на которых есть актуальная информация, указания действий и т.д» - пишет Вакарчук.

Ранее певица Тина Кароль не смогла сдержать слез и высказалась по поводу происходящего в Украине.

«Поймите, вы не заслужили быть в таком изолированном мире! Мы выстоим, мы смелые, но мы будем открытые! Я хочу обратиться ко всем, что слышит. Россияне, такого не должно быть!» - в слезах записала видеообращение Кароль.

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