Популярний артист Андрій Хливнюк з групи "Бумбокс" показав отриману зброю і закликав громадян до оборони своїх кордонів.

Як повідомляє Politeka.net, Андрій Хливнюк є солістом і фронтменом популярної групи "Бумбокс", яка відома на всю Україну. Після наступу армії РФ чоловік не поїхав з країни і залишився захищати рідну землю.

Більше того, чоловік також закликав громадян до самооборони та захисту своєї території. Він сам отримав зброю і показав арсенал:

"Отримав зброю, вступайте до лав територіальної оборони і знищуйте окупантів" - пише під кадрами Хливнюк.

Як відомо, російські війська вторглися в Україну і обстрілюють не тільки стратегічні об'єкти. У мережі журналісти, блогери і жителі показують наслідки обстрілів по мирних громадян.

Юлія Саніна також висловилася:

"Спальний район Києва, мирні жителі. Спасибі всім, хто вийшов вчора на мітинги! Самоудаліться будь ласка всі, хто пише " де ви були 8 років тому!». Ми були на своїй землі! А російські війська обстрілювали щодня нашу бабусю в Горлівці. Як же багатьом промили мозок за ці роки. Припиніть дивитися російське ТБ. Там немає правди " - пише Юлія.

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