Святослав Вакарчук звернувся до росіян і зокрема до російських матерів, чиї сини вторглися на територію України.

Звернення він опублікував на своїй сторінці в Instagram. (Щоб подивитися - проскролльте вниз)

«Я - Святослав Вакарчук, музикант з гурту "Океан Ельзи". Я звертаюся до росіян. П'яту добу ваші літаки, п'яту добу ваші танки, ракети, гранатомети вбивають мирних українських людей. П'яту добу наші діти народжуються в бомбосховищах. П'яту добу, це жахливо, вони вмирають від вашої зброї. Це жахливий злочин, якому не було рівних з Другої світової війни, не може бути виправданий ніякою метою, тим більше брехливою і надуманою", - заявив музикант.

Святослав Вакарчук закликав російських матерів, чиї сини виють в Україні, зупинити їх і повернути додому живими.

"Російські солдати, які зараз прийшли на нашу землю-чиїсь сини. Я особливо звертаюся зараз до російських матерів. Зупиніть своїх синів! Не дайте їм стати співучасниками страшного злочину. Поверніть їх додому живими, цілими і неушкодженими, щоб вони не повернулися до вас додому в мішках", - сказав він.

Святослав Вакарчук підкреслив, що українці-мирна нація, але зараз змушена захищатися.

"Ми - мирна нація. Українці-мирний народ. Ми не хочемо нікому зла і не хочемо ні на кого нападати, але ви прийшли до нас зі зброєю вбивати наших людей і захоплювати нашу землю. І ми захищаємося, і будемо захищатися до тих пір, поки останній солдат чужої армії не піде з нашої мирної землі", - зазначив музикант.

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