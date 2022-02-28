Головний герой одного з сезонів шоу "Холостяк" Михайло Заливако показав, як обстрілюють його рідне місто і як бомблять мирних жителів.

Як пише Politeka.net головний герой шоу "Холостяк" Михайло Заливако звернувся до громадян РФ і продемонстрував, як бомблять і обстрілюють його рідне місто. Також він вирішив висловитися з цього приводу в Instagram, не стримуючи виразів.

«А це моє рідне місто Харків сьогодні. 28.02.2022 5й день так званого «звільнення» від нео-нацистів і бандерівців... Росія пишу для тебе і для всіх хто в ній живе. Ти вже все зробила, ти відкотила нам економіку і розвиток на 10 років тому мінімум.

Ти забрала життя сотні людей і тисячі своїх молодих пацанів, які навіть не знали куди їдуть. Путін обдурив вас, нас і весь світ. Ця сука ховається за спини своїх солдатів і віддає накази йти на смерть. Ідіть звідси, тут нехуй вам робити! Ваш ворог-це Путін!» - писати Заливако.

У мережі підтримали: «Болить серце за Харків 😢💔; Ненька , як страшно 🥲🥲🥲; Тримайтеся Міша🙌❤️ Бережи Вашу родину Господь🙏; Улюблений Харків 😢; миру вам)))миру всім нам❤️; Тримайся Рідна 🇺🇦😭; Кошмар 😢; Ну коли ж Бог почує наші молитви 🙏🙏🙏; Наш улюблений Харків❤️😢Боженька, бережи всю Україну 🙏🇺🇦; У мене мама в тому районі! Я вже не витримую! Усыпите мене».

Раніше лідер групи "Бумбокс" Андрій Хливнюк кілька днів тому повідомив, що вступив у територіальну оборону Києва, отримав зброю і захищатиме країну під напади російських військ.

На своїй сторінці в Instagram артист поділився новим відео.

"Мами, кохані, діти-будьте в безпеці. Воїни-й * * ште окупанта», - написав він.

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