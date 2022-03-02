Как передает Politeka.net, муж Ольги Сумской Виталий Борисюк поздравил их дочь Анну, которой 2 марта исполнилось 20 лет. День рождения девушки в этом году выпал на очень тяжелое время.

«Дорогая доченька, наша кровинушка! С днём рождения, с 20-летием! Желаю настоящего женского счастья! Главное сейчас пережить это страшное время, выжить!» - написал Борисюк на своей странице в Instagram и поделился семейными фото.

Как известно, Анна Борисюк пошла по стопам звездных родителей и поступила учиться в университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого.

Напомним, 27 февраля в семье Ольги Сумской случилась беда – на 89-м году жизни скончалась ее мама, заслуженная артистка Украинской ССР Анна Сумская.

Напомним, Ольга Сумская после семейной трагедии просит о помощи: "Мы не можем сейчас добраться..."

Как сообщала Politeka, в семье Ольги Сумской произошла трагедия: "Беда не приходит одна"

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