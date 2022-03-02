Как пишет Politeka.net, украинские войска седьмой день отбиваются от российских оккупационных войск. Владимир Остапчук решил показать, что творят военные России против мирных жителей в Энергодаре, где расположена ЗАЭС.
"Оккупанты бросают гранаты в мирных жителей Энергодара", - написал Владимир.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Чтобы они сдохли", "Варвары, гореть вам в аду на том свете и на этом!!!!", "На такие посты рука не поднимается лайк поставить, проклятые", "Суки йобани..... Что делают с безоружными людьми.... Будь проклята ****", "а потом попадают в плен и все как один «мы не знали, мы не стреляли», все они знали! поэтому смерть врагам!!!".
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