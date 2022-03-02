Телеведущий Владимир Остапчук, который ведет шоу "Маска", показал, что оккупационные войска России делают с мирными жителями в Энергодаре.

Как пишет Politeka.net, украинские войска седьмой день отбиваются от российских оккупационных войск. Владимир Остапчук решил показать, что творят военные России против мирных жителей в Энергодаре, где расположена ЗАЭС.

"Оккупанты бросают гранаты в мирных жителей Энергодара", - написал Владимир.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Чтобы они сдохли", "Варвары, гореть вам в аду на том свете и на этом!!!!", "На такие посты рука не поднимается лайк поставить, проклятые", "Суки йобани..... Что делают с безоружными людьми.... Будь проклята ****", "а потом попадают в плен и все как один «мы не знали, мы не стреляли», все они знали! поэтому смерть врагам!!!".

Напомним, Геращенко рассказал, сколько на самом деле враг потерял в живой силе

А еще Politeka сообщала, что российских военнопленных будут выдавать матерям лично: в МВД сообщили о новом решении

Также Politeka писала, что пенсионер отдал ВСУ все, что накопил за годы жизни