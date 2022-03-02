Как пишет Politeka.net, украина отбивает нападение оккупационных войск уже 7-е сутки. Певица Надя Мейхер решила обратиться к украинским бойцам, которые продолжают защищать нас от российской армии.

"Здравствуйте. Я Надежда Мейхер, в первую очередь хочу сказать большое спасибо Вооруженным силам Украины. Вся Украина молиться за вас. Вся Украина верит в вас, верит в вашу силу духа, верит в ваше мужество, верит в то, что вы нас защитите. Я каждый день молюсь за вас. Я искренне благодарна вам, мы перед вами на коленях, мы пытаемся своей энергией, своими молитвами отмаливать вас", - сказала Надежда.

"Дорогие мои УКРАИНЦЫ!!!! Отважные и несгибаемые!!!!

Всем нам сейчас не легко!

И больно, и страшно. НО Мы – непобедимы!!!", - написала Надя.

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