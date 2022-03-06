Всех неравнодушных призывают тоже приобщаться к защите Отечества.

Как пишет Politeka.net Святослав Вакарчук, который является солистом группы "Океан Эльзы", решил защищать Украину от российских захватчиков вместе с бойцами территориальной обороны. Об этом сообщила Львовская ОГА.

«Офицер запаса, музыкант и лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук вступил в ряды территориальной обороны Львовщины. Призываем всех неравнодушных тоже приобщаться к защите Отечества!», - говорится в сообщении.

Отметим, также в ряды территориальной обороны вступил лидер группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк. Он защищает от российских оккупантов Киев.

Тарас Тополя вместе со всей группой "Антитела" тоже вступил в ряды территориальной обороны Киева.

Также в территориальной обороне лидер группы "ТНМК" Олег Михайлюта, известный как Фагот.

Тоже в рядах территориальной обороны актер и кинорежиссер Ахтем Сеітаблаєв (фильмы "домой", "Киборги").

А вот экс-лидер группы "Тартак" Александр Положинский присоединился к резерву Вооруженных сил Украины еще до полномасштабного вторжения России.



Напомним, Вакарчук на разрушенной площади Харькова мощно обратился к украинцам: "Никогда не разбомбят нашу свободу"

Как сообщала Politeka, Вакарчук из" Океан Эльзы "наведался в госпиталь к раненым, показав кадры:" отдельное спасибо врачам..."

Также Politeka писала, что лидер "Бумбокс" Хлывнюк обратился к оккупантам: "сначала у вас будет висеть, а потом вы будете висеть"