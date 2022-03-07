Как пишет Politeka.net, певица Джамала активно поддерживает свою страну, собирает деньги для помощи украинцам и высказывает свою позицию в Инстаграм. Также артистка обращается к гражданам Украины, призывая их быть сильными.
«Друзья сейчас очень важно, чтобы мы были максимально сильными, терпеливыми и любящими. Я знаю, тяжело сохранять спокойствие. Российская пропаганда будет стараться максимально нас раскачать, чтобы разделить.
Мы все помним притчу о венике. По одной соломке нас легко сломить. А вместе – никогда. Вместе мы сильны. Нет западной, восточной или центральной. Есть сейчас единственная Украина, единственная во всем – это наш дом! Наш язык, наша культура, наша история. Есть Украина и мы защищаем ее вместе.
И когда хочется разозлиться. Когда хочется поспорить с рядом. Родители, дети, друзья и т.д., уставшие и, возможно, что-то делают не так. Не срывайтесь на них! Это неправильное направление злости. Закройте глаза, сделайте вдох/выдох и направьте свою агрессию в направление русского «царя». Отправьте корабль как можно дальше.
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Не устайте благодарить всех, кто рядом. Нашим войскам, территориальной обороне, волонтерам, политикам, артистам, делающим все, чтобы сохранить нашу страну. Давайте уважаем друг друга!
Нам всем придется строить и убирать наши города после победы. Это как быть настоящими супругами, это как стать родителями один раз на всю жизнь. Слава Украине! Героям Слава!🇺🇦🇺🇦🇺🇦» - высказалась Джамала.
Отметим, популярный украинский хореограф, многоразовый участник шоу "Танців з зірками" Дмитрий Дикусар опубликовал на своей странице в Instagram милое видео, а в подписи к нему обратился к своим поклонникам.
В коротком ролике Дмитрия можно увидеть в военной форме, он мило улыбается в камеру, делая танцевальное "па". А вот в подписи к публикации танцор высказался, что думает о происходящем в стране, обратившись и к украинцам, и к оккупантам.
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