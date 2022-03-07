Как пишет Politeka.net, певица Джамала активно поддерживает свою страну, собирает деньги для помощи украинцам и высказывает свою позицию в Инстаграм. Также артистка обращается к гражданам Украины, призывая их быть сильными.

«Друзья сейчас очень важно, чтобы мы были максимально сильными, терпеливыми и любящими. Я знаю, тяжело сохранять спокойствие. Российская пропаганда будет стараться максимально нас раскачать, чтобы разделить.

Мы все помним притчу о венике. По одной соломке нас легко сломить. А вместе – никогда. Вместе мы сильны. Нет западной, восточной или центральной. Есть сейчас единственная Украина, единственная во всем – это наш дом! Наш язык, наша культура, наша история. Есть Украина и мы защищаем ее вместе.

И когда хочется разозлиться. Когда хочется поспорить с рядом. Родители, дети, друзья и т.д., уставшие и, возможно, что-то делают не так. Не срывайтесь на них! Это неправильное направление злости. Закройте глаза, сделайте вдох/выдох и направьте свою агрессию в направление русского «царя». Отправьте корабль как можно дальше.

Не устайте благодарить всех, кто рядом. Нашим войскам, территориальной обороне, волонтерам, политикам, артистам, делающим все, чтобы сохранить нашу страну. Давайте уважаем друг друга!

Нам всем придется строить и убирать наши города после победы. Это как быть настоящими супругами, это как стать родителями один раз на всю жизнь. Слава Украине! Героям Слава!🇺🇦🇺🇦🇺🇦» - высказалась Джамала.

Отметим, популярный украинский хореограф, многоразовый участник шоу "Танців з зірками" Дмитрий Дикусар опубликовал на своей странице в Instagram милое видео, а в подписи к нему обратился к своим поклонникам.

В коротком ролике Дмитрия можно увидеть в военной форме, он мило улыбается в камеру, делая танцевальное "па". А вот в подписи к публикации танцор высказался, что думает о происходящем в стране, обратившись и к украинцам, и к оккупантам.

Напомним, Ведущий "Україна має талант" Решетник сказал, как назовет своего четвертого сына: "Решено!".

Как сообщала Politeka, Позитив из "Время и Стекло" сообщил о трагедии с известным актером: "Мои соболезнования...".

Также Politeka писала, что Жена победителя "Голосу країни" покинула Украину с ребенком: "Не знаю, сколько мы будем друг без друга".