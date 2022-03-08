Известная украинская певица и бывшая солистка ВИА Гры Миша Романова раскрыла свои чувства к Максу Барских.

Как пишет Politeka.net, певица поделилась эмоциональным постом на своей странице в Инстаграм.

8 марта – в Международный женский день – отмечает свой день рождения популярный украинский певец Макс Барских. С Романовой их связывают теплые дружеские отношения, хотя многие поклонники давно подозревают, что у артистов роман. Впрочем, это не мешает Максу и Мише продолжать общаться и поддерживать друг друга.

В новом посте Романова трогательно поздравила Барских.

«С днем рождения, сильный, смелый и любимый Макс Барских», - написала певица.

В качестве подарка она опубликовала целую подборку их с Максом совместных фото. На одном из них артисты мило целуют в щечки маленького ребенка.

Поклонники тут же отреагировали на пост Миши. Некоторых удивило, что певица публикует такие посты во время войны в Украине.

«Красивая пара. Слава Украине!», «С днём рождения! Крепкого здоровья и мирного неба над головой», «Война войной, а пост выложить с поздравлениями неотъемлемая часть», «Дай бог не последний день рождения», - пишут люди.

Напомним, Сумская после личной трагедии показала, как борются за жизнь украинцы.

Как сообщала Politeka, Макс Барских записал важное обращение к россиянам, вернувшись в Украину.

Также Politeka писала, что Макс Барских после ситуации на YUNA укатил на отдых.