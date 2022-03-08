Как пишет Politeka.net, певица поделилась эмоциональным постом на своей странице в Инстаграм.
8 марта – в Международный женский день – отмечает свой день рождения популярный украинский певец Макс Барских. С Романовой их связывают теплые дружеские отношения, хотя многие поклонники давно подозревают, что у артистов роман. Впрочем, это не мешает Максу и Мише продолжать общаться и поддерживать друг друга.
В новом посте Романова трогательно поздравила Барских.
«С днем рождения, сильный, смелый и любимый Макс Барских», - написала певица.
В качестве подарка она опубликовала целую подборку их с Максом совместных фото. На одном из них артисты мило целуют в щечки маленького ребенка.
"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем
Оккупанты прибегли к новой опасной тактике против украинцев: "Используют подразделения..."
Оккупанты готовятся к штурму Киева: о чем стало известно Генштабу ВСУ
"Все может закончиться и быстрее": Арестович спрогнозировал, через сколько суток армия РФ значительно ослабнет
СБУ разоблачили предателя, который помогал российским оккупантам: подробности
Поклонники тут же отреагировали на пост Миши. Некоторых удивило, что певица публикует такие посты во время войны в Украине.
«Красивая пара. Слава Украине!», «С днём рождения! Крепкого здоровья и мирного неба над головой», «Война войной, а пост выложить с поздравлениями неотъемлемая часть», «Дай бог не последний день рождения», - пишут люди.
Напомним, Сумская после личной трагедии показала, как борются за жизнь украинцы.
Как сообщала Politeka, Макс Барских записал важное обращение к россиянам, вернувшись в Украину.
Также Politeka писала, что Макс Барских после ситуации на YUNA укатил на отдых.