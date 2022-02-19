Популярный певец и композитор Макс Барских, который лишился сразу трех номинаций на музыкальной премии YUNA, поделился с поклонниками новой фотографией.

Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram 31-летний украинский певец Николай Бортник, который прославился под псевдонимом Макс Барских часто публикует новые фотографии и видео.

На этот раз певец и композитор опубликовал фото в красивом пальто, худи и с чашкой в руках.

"Всем доброго утра! 😊", - написал Макс Барских.

Поклонники написали много комментариев под новой фотографией: "Утро и впрямь доброе 🌞🌞💓💓 ", "Доброе утро Макс!!Ты наше солнышко, в тебе столько света, а главная любви!! 😍 🤗🌞❤️❤️❤️😘", "Доброго утра, Макс!❤️❤️❤️ Решил посетить зимние локации? 🤗 ", "Правильно, надо поддерживать отечественный бизнес, а то все Америка. Хорошего отдыха 🙌 ", "Доброе 😍🙌 Чудесного вам отдыха 🙌❤️ ", "Макс неуловимый! Пойду вострить лыжи🏂⛷️ Благодаря тебе сегодня Доброе утро ☺️☀️ , "В Украине❤️", "Ты на Родине, в Карпатах☺️".

Как видим, кое-кто из фанатов Барских предположил, что он отдыхает в Карпатах. Заметим, что на размытом заднем фоне все же можно разглядеть лыжные спуски и заснеженные леса. Кроме этого, Макс оставил геолокацию Буковель, а также показал вид за окном в своих сторис.

Напомним, что в этом году премия YUNA исключила возможность награждать треки, записанные с российскими артистами, поэтому песня Макса Барских и Zivert выбыла из номинаций "Лучшая песня на иностранном языке", "Лучший видеоклип" и "Лучший дуэт".

Ранее Politeka сообщала, что Барских после скандала с Нацотбором попал под "запрет", украинцы отреагировали: "Позорище".

Напомним, что Барских с "новым" лицом озадачил неожиданным признанием: "Каждому найдется свой Макс".

Также Politeka писала, что Макс Барских признался, есть ли у него вторая половинка: "Знайте, все возможно...".