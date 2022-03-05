Как передает Politeka.net, Ольга Сумская решила показать, как тяжело сейчас людям Киевской области. Сейчас сама артистка переживает сложный момент в своей жизни, но хочет поддержать украинцев, которые страдают от обстрелов их домов и городов.

«5 марта… Ирпень и Новопсков! Этот народ не одолеть! Так люди встречают «освободителей»…Украина, родная, верим В НАШУ ПОБЕДУ !💛💙 Ukraine can!💛💙» - пишет Сумская и показывает кадры с людьми из Ирпеня, которые хотели эвакуироваться из разгромленного города.

В сети поддерживают: «Молитесь, пожалуйста, танки под домами сейчас, в подвалах много людей в моем районе! На это место эвакуации достаточно далеко добраться, поэтому не все уехали, к сожалению!; Господи, спаси наших людей и нашу Украину😢; Оля-вам удалось похоронить маму? Вы уехали из Киева? Вы, талантливые актеры должны жить и дальше нести правду мира!! Как Виталий?) Очень его люблю. Привет из Маранца; Дай нам силы и терпение, и победы🙏🏻; Украинцы это вам не русские!».

Ранее Сумская решила рассказать, как прошло прощание с ее мамой. Как известно, ранее артистка рассказала, что из-за обстрелов в центре ее семья не может добраться в дом ее матери на ул. Ломоносова, чтобы перевезти тело в морг.

Позже Ольга Сумская написала, что забрать тело матери удалось, какое-то время она размышляла над тем, как передвигаться по городу, чтобы похоронить.

«Успели похоронить родненькую. Спасибо, Господи!» - пишет Ольга Сумская под кадрами с местом захоронения ее мамы.

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