Как пишет Politeka.net, Евгений Клопотенко - успешный украинский шеф-повар. Звезда также активно ведет страничку в Инстаграм, где в этот раз поделился патриотическим фото и поддержал украинцев.

"Люди погибли на Майдане за то, чтобы Украина продолжалась. С их силы началось восстановление украиноощущения. Прошло 8 лет, но задача остается такой же: бороться за Украину повсюду, где только можно. Особенно сейчас. Это никогда не было историей в стиле "ну, политики там разберутся, а мы постоим в сторонке". Мнения и действия народа тоже не имеют значения. Майдан – тому пример.

Кто снимает фильмы, кто фотографирует, кто делает музыку, кто занимается политикой, кто проектирует и строит дома, кто предоставляет уроки первой помощи, кто учит детей, кто выпекает хлеб, кто рисует, кто делает исторические исследования. Думаю, что многие из нас делают это для того, чтобы выстроить ту страну, о которой мечтали погибшие на Майдане люди. Для меня популяризация украинской пищи – и есть продолжение революции. Я выбрал сферу, на которой специализируюсь и где мои действия будут максимально эффективны. Потому что я знаю одну простую истину: мы победим, если у каждого сейчас цель будет Украина. Площина деятельности не важна. Главное – то как ты делаешь и для чего. Поэтому меня не остановят ни Россия, ни кто-либо другой. Я ведь лично знаю, зачем я это делаю.

Берегите украиноощущение своими действиями", - написал Евгений.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Евгений, горжусь Вами и тем, что делаете! Удачи Вам! Хейтеров не обращайте внимания, всегда будут недовольны", "Спасибо за то, что Вы производите)", "Очень важные вещи, спасибо за позицию. Мы полноценная нация у которой есть право на свою страну. Украинцы боролись за это веками и мы продолжаем это делать", "Все будет Украина".

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