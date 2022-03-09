Как пишет Politeka.net, жена украинского чемпиона мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александра Усика Екатерина сообщила, что ее дом в Ворзеле (поселок в Киевской области – находится между Ирпенем и Бучей) обстреляли оккупанты.

Супруга Александра Усика добавила, что уже несколько дней не может дозвониться соседям и очень волнуется.

"Если кто отклинется с моей ул. Леси Украинки, где стоял мой дом. С 4 марта не могу никому дозвониться. Очень переживаю за соседей. Там было очень много людей. Сейчас тихо и я переживаю, живы ли они. Последние сообщения с фотографиями были страшные. Кадыровцы обстреляли все дома, в том числе и мой. Если появится информация – пишите мне. Я верю, что они все живы", – написала Екатерина в соцсети.

Напомним, жена Александра Усика обратилась к россиянкам: «Не пускайте своих мужчин, прячьте их»

Как сообщала Politeka, Усик, едва сдерживая слезы, записал мощное обращение: «Я дуже горжуся, що я українець»

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