Киевский дом звезды "Танців з зірками" Илоны Гвоздевой разрушили в результате атаки российских оккупантов. Хореограф эмоционально обратилась к диктатору Владимиру Путину, чьи российские солдаты разрушили ее дом.
Илона Гвоздева пообещала, что в будущем она отстроит дом, а путинских военных "закопает в фундамент".
Знаменитость добавила, что на этой земле ее отныне будет держать "ненависть ко всему русскому народу". Известно, что дом танцовщицы пострадал из-за авиаудара. Сама она утверждает, что жила в мирном районе, где поблизости нет стратегических объектов.
"Они могут разрушить наши дома, города, нашу страну, но, с*ка, им никогда нас не победить. Потому что мы сильная и сильнейшая на сегодняшний день нация на всем белом свете! Путин ты ху*ло, с*ка, я дом отстрою , б**ть, и всех твоих, нах**, закопаю, в фундамент залью", – рассказывает Гвоздева.
Напомним, Ярмоленко прошелся по молчаливой позиции российских футболистов.
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