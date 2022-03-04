Киевский дом звезды "Танців з зірками" Илоны Гвоздевой разрушили в результате атаки российских оккупантов. Хореограф эмоционально обратилась к диктатору Владимиру Путину, чьи российские солдаты разрушили ее дом.

Илона Гвоздева пообещала, что в будущем она отстроит дом, а путинских военных "закопает в фундамент".

Знаменитость добавила, что на этой земле ее отныне будет держать "ненависть ко всему русскому народу". Известно, что дом танцовщицы пострадал из-за авиаудара. Сама она утверждает, что жила в мирном районе, где поблизости нет стратегических объектов.

"Они могут разрушить наши дома, города, нашу страну, но, с*ка, им никогда нас не победить. Потому что мы сильная и сильнейшая на сегодняшний день нация на всем белом свете! Путин ты ху*ло, с*ка, я дом отстрою , б**ть, и всех твоих, нах**, закопаю, в фундамент залью", – рассказывает Гвоздева.

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