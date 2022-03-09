Российский рок-музыкант, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич с 2014 года не поддерживал жестокую политику Кремля и всегда смело выступал против правящей верхушки РФ.
На странице в Facebook онобъяснил, почему в правительстве России так много врут. Он уверен, что обманывают не только народ, но и самого Путина.
Макаревич считает, что подчиненные начали копировать поведение лживого президента-диктатора, а вскоре это превратилось в целую систему.
"Иерархия вертикали предполагает, что все нижестоящие копируют поведение самого главного. Сморозил главный, забывшись, что-то на блатном жаргоне – и вот уже весь дипкорпус ботает по фене. Соврал главный – и все врут напропалую. Причём, думаю, и ему тоже", – написал музыкант.
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Напомним, Макаревич предупредил россиян о расплате за вторжение.
Как сообщала Politeka, Макаревич эмоционально обратился к россиянам из-за Украины.
Также Politeka писала, что Макаревич смело высмеял Путина из-за Украины.