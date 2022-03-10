Гениальный украинский композитор Игорь Поклад, которому недавно исполнилось 80 лет, вместе со своей женой Светланой уже много дней находятся в подвале своего дома в Ворзеле, и не выходят на связь. Об этом со ссылкой на Дмитрия Гордона сообщил музыкант Виктор Павлик.
«С ними нет связи! По обрывкам информации, которая дошла до нас, они в плохом состоянии, и у них нет еды и воды. Добраться туда сейчас не представляется возможным», - говорится в сообщении.
Всех, кто может хоть как-то помочь, очень просят это сделать: «Огромная просьба, если этот пост прочитают соседи Игоря Дмитриевича или люди, у которых есть возможность зайти к нему домой и помочь ему, пожалуйста, напишите мне на почту editor@gordonua.com с темой «Поклад». Буду очень благодарен! Нужно спасти легенду и гордость Украины!»
Также сообщение разместила на своей странице известная актриса Ольга Сумская.
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Игорь Поклад - народный артист Украины, лауреат Шевченковской премии, Герой Украины. Он создал более 150 произведений, которые стали «визитной карточкой» Украины во всем мире. Среди них – «Ой, летіли дикі гуси», «Зелен-клен», «Чарівна скрипка», «Тече вода», «Кохана», «Пісня про матір». Его песни исполняли Нина Матвиенко, Руслана Лыжичко, София Ротару, Назарий Яремчук и много других украинских артистов.
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