Кузьма в прошлом рассказал, какой у него был страх за свою страну.

Как пишет Politeka.net, певец Андрей Кузьменко (Кузьма Скрябин) погиб в ДТП 2 февраля 2015 года, пройдя немалый творческий путь. Артист много давал интервью, рассказывал о своем мнении, касательно ситуации с РФ, а также был искренним патриотом.

Роман Сасанчин решил показать отрывок из интервью с мужчиной, которое стало явью.

«Чего ты больше всего боишься в жизни?» - спрашивают у Кузьмы.

«Больше всего – войны. Война – это самый идиотское изобретение человечества. И ужасно, что она время от времени повторяется» - ответил Кузьма.

В сети поддержали слова артиста: «Он бы первый сейчас ушел на фронт. 😢 так жаль Кузьму. Человек с большой буквы. Верю, что и с небес он помогает нам преодолевать врага. Он просит бога за Украину».

Также дочь известного украинского музыканта Кузьмы Скрябина (Андрея Кузьменко) Барбара обратилась к украинцам на своей странице в Инстаграм.

«Мой папа, патриот Украины, в 2014 году активно помогал военным госпиталям и военным. Фонд Кузьмы Скрябина активировал свою деятельность на нужды:

больниц (так как я врач и много контактирую с врачами, хорошо знаю их потребности)

военных

детских домов.

НАМ НУЖНО ДЕЛАТЬ КОНКРЕТНЫЕ ШАГИ. Прошу быть не равнодушными! И помогать тем, кто находится в опасных местах!!! Присоединяйтесь к нам», - говорится в сообщении.

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