Как сообщает Politeka.net, популярный украинский хореограф и участник множества сезонов шоу "Танці з зірками" Дмитрий Дикусар поделился на своей странице в Instagram очаровательным видео, которым поздравил поклонников с Днем всех влюбленных.

В ролике Дмитрий запечатлен в интересной локации, которая напоминает гримерку. Он при полном параде стоит перед камерой и демонстрирует свою невероятную пластичность и мастерство. Его движения на видео настолько совершенны, что просто завораживают.

В подписи к публикации Дикусар поздравил поклонников с праздником: "Говорят, когда живешь с любовью в сердце, всё, что ты делаешь, преисполнено любовью. И наоборот, конечно… Я от своего сердца поздравляю всех с Днём Святого Валентина и приглашаю одну минуту со мной потанцевать! Там всё просто, если знаешь где тыльная сторона ладони!".

Поклонники тут же принялись комментировать новое фото звездного хореографа. Одной из первых написала его бывшая партнерша по "Танцях з зірками" Виктория Булитко: "Невозможно смотреть! Глаза режет, слишком красиво".

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