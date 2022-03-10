О гибели знаменитого исполнителя стало известно после того, как он прекратил резко выходить на связь.

Как передает Politeka.net, сегодня, 10-го марта, стало известно о гибели знаменитого российского певца. Скончался солист «Отпетых мошенников» Вячеслав Зиннуров ( Том Хаос).

Также СМИ сообщают, что в этот день, десятого марта, у певца должны были пройти съемки, однако с 12 часов он перестал выходить на связь. Тревогу забила супруга экс-участника коллектива Гарика Богомазова Виктория.

Тело музыканта было найдено в квартире, в Подмосковье. Причина смерти Зиннурова пока неизвестна.

Петербургская группа «Отпетые мошенники», была основана в 1996 году. Ее участниками были Том Хаос, Сергей Аморалов и Гарик Богомазов, а продюсером выступал Евгений Орлов.

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Нина Валентиновна останется в памяти кинематографистов и деятелей театра и кино «интеллигентной, талантливой актрисой, воплощением женской красоты и сердечности». Она сопереживала любому горю.

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