Стюарт Беван родился в Лондоне 10 марта 1948 года. В десятом сезоне "Доктора Кто" он исполнил роль профессора биологии Джонса, помогавшему главному герою.

Скончался британский атор и сценарист Стюарт Беван, наиболее прославившийся по роли профессора биологии Джонса в десятом сезоне культового сериала "Доктор Кто".

Его смерть подтвердила изданию The Sun его бывшая гражданская жена Кэти Мэннинг.

"Самый красивый мужчина, поэт, актер, сценарист, муж и отец отправился в последний путь. Он был любовью всей моей жизни на экране и за ним, а наша замечательная дружба продолжалась до самого конца", — сообщила Мэннинг.

Стюарт Беван родился в Лондоне 10 марта 1948 года. В десятом сезоне "Доктора Кто" он исполнил роль профессора биологии Джонса, помогавшему главному герою одолеть злое растение. Всего он сыграл в шести эпизодах. Кэти Мэннинг в том же сезоне играла напарницу Доктора по имени Джо Грант.

За спиной у Бевана остались роли в таких фильмах и сериалах, как "Хромофобия", "Шпионская история", "Дом смертного греха", "Доктор Кто" и других. Последней работой знаменитости стало участие в кинокартине "Книга скаутов для мальчиков" 2009 года.

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