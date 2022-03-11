Как пишет Politeka.net, артистка поделилась эмоциональными кадрами в своих Сториз.
Кравец решила показать поклонникам выступление «Квартала 95» семилетней давности. Тогда Елена и ее коллеги спели патриотичную песню.
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Пусть на время цвета перекрасили,
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Но никогда он не станет Рашей», - спели тогда перед полным залом Евгений Кошевой и другие комики.
По мнению Кравец, сейчас именно это выступление актуально для украинцев, как никогда.
«7 лет этой нашей песне. Сегодня эти слова надежды звучат как пророчество!», - подписала эти яркие кадры юмористка.
Стоит отметить, что Кравец с самого начала военных действий в Украине старается делиться с украинцами полезной и актуальной информацией, а также своими эмоциями, стараясь не оставаться в стороне.
Звезда также записала мощное обращение к своим российским коллегам-КВНщикам с призывом попытаться повлиять на ситуацию в их стране.
Напомним, Никитюк обратилась к россиянам, рассказав о происходящем в Украине.
Как сообщала Politeka, Кравец из "Квартал 95" со слезами на глазах обратилась к российским КВНщикам.
Также Politeka писала, что дочь звезды "Квартал 95" Елены Кравец расстроилась накануне своего 19-летия.