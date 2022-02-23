Дочь звезды развлекательных шоу "Женский квартал" и "Вечерний квартал" Елены Кравец Маша рассказала поклонникам о переживаниях накануне своего Дня рождения.

Как сообщает Politeka.net, в сторис в своем Instagram старшая дочь 45-летней комической актрисы, звезды студии "Квартал 95" и "Женского квартала" Елены Кравец Маша Кравец решила поделиться с поклонниками своими переживаниями.

18-летняя девушка записала сторис пока ехала в такси и рассказала о том, что ее беспокоит.

"Это я еду в такси и пытаюсь принять факт того, что мне завтра 19", - рассказала своим фанатам Маша Кравец.

Заметим, что в Instagram за девушкой следит 14 тысяч человек.

Напомним, что завтра, 24 февраля, старшей дочери Елены Кравец исполнится 19 лет. Кроме Марии, которая с 15 лет живет отдельно от родителей, Елена Кравец с мужем Сергеем воспитывают двойняшек Ивана и Екатерину, которым 19 июля 2022 года исполнится по шесть лет.

Как известно, 18-летняя дочь звезды "Квартал 95" учится на пиарщицу и увлекается танцами в стиле фристайл.

Ранее Politeka сообщала, что Ефросинина рассказала, как Елена Кравец спасла ее от паники: "И вот мы уже смеемся...".

Напомним, что звезда "Квартал 95" Кравец выполнила обещание и показала редкие кадры с младшей дочкой: "Отрывайся".

Также Politeka писала, что дочь Кравец из "Квартал 95" сделала стильную прическу, показав результат: эффектные кадры.