Известный украинский ведущий и шоумен Григорий Решетник в тяжелое для страны время решил поддержать украинцев сильными словами.

Как пишет Politeka.net, ведущий шоу «Україна має таланти», «Холостяк» и других проектов поделился в своем Инстаграм новыми вдохновляющими строчками.

Решетник еще до войны время от времени публиковал стихотворения собственного авторства. Однако, если раньше они были посвящены любви и семье, то сейчас ведущий решил писать на более тяжелые темы.

Его новое произведение оказалось посвящено тяготам войны. Впрочем, в последних абзацах Решетник решил напомнить украинцам о том, что мы способны преодолеть любые трудности. В конце он пишет о том, что когда украинцы дождутся апреля, все ужасы войны будут позади. (Полный текст стихотворения приводим ниже).

На творчество мужа откликнулась Кристина Решетник. По ее мнению, слова Григория о прекращении войны должны стать пророческими.

«Стихотворение победы. Любовь моя, ты вселяешь веру и надежду! И пусть твое пророчество осуществится», - написала она.

Вже не пишуться вірші та рими красиві

Вже не хочеться плакати - сліз вже нема

Бо коли гинуть діти, вагітні невинні

Настає в наших душах глибока пітьма



Ми чекали на весну, на сонце багряне

Ми чекали на радість і вічну любов

Не чекали лиш ми, що прийдуть росіяни

Ба проллється на нашій землі їхня кров



Бо ми сильна країна, де живуть лиш герої

Бо ми нація справжніх, сміливих людей

Ми здолаємо нечисть і від нашої зброї

Поповзуть оті свині за межі очей



Дочекаємось квітня, настане Великдень

Ми зберемося разом в домівках своїх

І відтоді не буде табу та обмежень

Буде гордість, кохання та радісний сміх.

Напомним, ведущий "Україна має талант" Решетник сказал, как назовет своего четвертого сына.

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