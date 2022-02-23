Жена популярного телеведущего "Холостяка" и "Холостячки" Григория Решетника рассказала о том, что происходит у них дома.

Как передает Politeka.net, Кристина Решетник устроила с мужем парную фотосессию в похожих образах и рассказала о взаимоотношениях. Как известно, пара является одной из примерных семей, которые не боятся камер и часто показывают свои семейные будни.

Телеведущий Григорий Решетник с женой при этом не устраивает скандалы и не распространяет различные сплетни, поэтому в сети семью всегда обсуждают с позитивом и нередко спрашивают совета.

«Часто говорят, что в семье – мужчина голова, а женщина – шея, кто-то – плюс, а кто-то – минус, кто-то более темпераментный, а кто-то – меньше. Но в нашей семье – все по-другому, у нас царит равноправие и каждый из нас является полноценным лидером. И, признаемся, в нашей семье часто кипят итальянские страсти, когда каждый активно может выражать свое мнение, отстаивать его. Но все это с любовью, с уважением» высказалась Кристина.

Поклонники ответили:

«Нет, ну модники страшные ❤️; Красавчики🙏; 🔥очень хорошие😍😍; На вас можно смотреть вечно 😍😍😍 самая красивая пара; Супер стильные!!!😍👏; Идеальные🔥 все образы вам к лицу🔥; и шуба зачетная)); 2 цветовая гамма ❤️; Просто невероятно хорошая пара)».

Ранее Кристина Решетник решила записать видеообращение в связи с тем, что сейчас происходит в Украине. Она призвала украинцев верить в то, что всё будет хорошо. И напомнила, что они не одни, и их семья поддерживает всех.

Ранее сообщалось, ведущий "Україна має талант" и друг "Холостяков" Решетник обратился к украинцам.

Также, жена ведущего "Холостяка" Решетника впечатлила фигурой и раскрыла свой рацион.

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