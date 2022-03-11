Даша Квиткова рассказала, как ее муж получил травму и что с его рукой.

Как пишет Politeka.net, победительница одного из сезонов "Холостяка" Даша Квиткова решила рассказать, как сейчас проходят ее будни, а также заговорила о серьезной травме своего мужа. Как известно, Никита Добрынин не остался в стороне и также стал на защиту своей родины, не желая отсиживаться дома без дела.

«Никита поранил палец почти до кости. Хорошо, что нашли где зашить! Что насчет меня? Я держусь и вам советую. Благодарю каждый день, когда мы открываем глаза и видим семью. Самое главное – это держать себя в руках.

На 16 день войны мы перестали сломя голову бежать в убежище. Делаем все спокойно и собрано. У нас убежище в доме, детки и мы спим одетые» - рассказывает Даша.

Ранее Даша Квиткова не смогла сдержать слез после того, как услышала новости об обстреле роддома в Мариуполе. Как известно, вчера оккупанты обстреляли не только мирных жителей, но и совершили удар на родильный дом.

Кадры с пострадавшими взволновали весь мир и Даша Квиткова едва сдержала эмоции, ведь всего полгода назад сама стала мамой впервые.

«Я просто рыдаю навзрыд! Я не верю, что это происходит в наше время. Я не верю, что люди способны на такое. Все, кто отмалчивается вы, бл*ть, соучастники е*анного ада!» - эмоционально выпалила Квиткова в сети.

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