Как пишет Politeka.net, Алексей Потапенко (Потап) - успешный украинский артист. Звезда, как и другие знаменитости, активно поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупантами. Потап опубликовал новое видео в Инстаграм, где показал, что сделали оккупанты в Луцке.

На кадрах, которые опубликовал Потап, можно увидеть момент попадания ракеты.

"ЛУЦК! Под атакой ! Русские бомбы... Мы выстоим!", - написал Потап.

Фанаты посмотрели ролик более 110 тысяч раз и написали комментарии:

"Ангел-Хранитель, закрой своим крылом от этой нечисти. Боже, помоги нам", "Господи, помилуй нас", "люди умирают , а мир молчит ...", "Молодец Алексею, что все освещаете", "Волынь моя! Моя красота! Земля моя..солнечная!", "Боже, когда это кончится", "Сегодня у нас снова был этот ужас. 4 погибших 6 раненых. Мой родной Луцк...".

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