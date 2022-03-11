Как пишет Politeka.net, Алексей Потапенко (Потап) - успешный украинский артист. Звезда, как и другие знаменитости, активно поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупантами. Потап опубликовал новое видео в Инстаграм, где показал, что сделали оккупанты в Луцке.
На кадрах, которые опубликовал Потап, можно увидеть момент попадания ракеты.
"ЛУЦК! Под атакой ! Русские бомбы... Мы выстоим!", - написал Потап.
Фанаты посмотрели ролик более 110 тысяч раз и написали комментарии:
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"Ангел-Хранитель, закрой своим крылом от этой нечисти. Боже, помоги нам", "Господи, помилуй нас", "люди умирают , а мир молчит ...", "Молодец Алексею, что все освещаете", "Волынь моя! Моя красота! Земля моя..солнечная!", "Боже, когда это кончится", "Сегодня у нас снова был этот ужас. 4 погибших 6 раненых. Мой родной Луцк...".
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