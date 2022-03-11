Как пишет Politeka.net, Руслана - успешная украинская певица, которая победила на "Евровидении". Звезда также активно ведет страничку в Инстаграм, где в этот раз обратилась к мировой общественности.

"Паранойя Путина не знает предела! Он готовит теракт на Чернобыльской АЭС! Мир закройте небо! Роза ветров унесет радиоактивное вещество, что нет границ! Требуйте от политиков решительного действия! Интернет войска, подключайтесь!", - написала Руслана в публикации.

Фанаты посмотрели ролик более тысячи раз и написали комментарии:

"Спасибо Руслана!! Я даже не могу уложить это в голове. Что дальше? Путин болен, его нужно остановить!", "Спасибо за твою работу, Руслана", "Господи спаси Украину и останови зло".

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