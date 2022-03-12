Как пишет Politeka.net, украинский боксер Александр Усик записал видеообращение к украинцам, в котором призвал всех молиться, а также рассказал о вранье со стороны россиян.

Александр отметил, что продолжается 17-й день войны России против Украины, а также рассказал о том, как рашисты ровняют с землей украинские города и убивают мирных людей. Однако, боксер заверил всех, что украинцы непременно отстроят города своей любимой и красивой страны. Также Усик призвал украинцев молиться.

"Мы на своей земле! На своей православной украинской земле! Мы отстроим нашу Украину! Мы вложим все средства, которые у нас есть для восстановления нашей красивой и цветущей неньки. Дорогие друзья! Еще раз хочу сказать каждому украинцу, который встал на защиту своей страны, большое спасибо. Пожалуйста, молитесь Господу Богу за свою страну и свои души", - обратился Усик к украинцам.

Напомним, Жена Виктора Павлика показала, как наслаждалась жизнью с мужем до разрухи в стране: кадры.

Как сообщала Politeka, Маленькая киевлянка Маша вдохновляет волонтеров и бойцов ВСУ: "Своей отвагой и трудолюбием…".

Также Politeka писала, что Жена продюсера "Квартал 95" назвала необычный плюс после уезда из дома: "Как странно в этой жизни...".