Шеф-повар Евгений Клопотенко, который победил на "Мастер Шеф", рассказал, что планирует делать после победы.

Как пишет Politeka.net, успешный шеф - повар и звезда "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко обратился к украинцам на своей странице в Инстаграм.

» У меня настроение после победы забить себя полностью с украинскими символами этого периода", - признался он.

Также Клопотенко добавил, что никогда так не хотел татуировки, как сейчас.

Отметим, шеф-повара Украины собрали «кухонные войска» - в разных городах готовят для военных, врачей и людей, которые не имеют доступа к пище.

Евгений Клопотенко готовит еду в ресторане Сто лет тому вперед. Он отметил, что желающие могут присоединяться к приготовлению, а ресторан имеет нижний этаж, который в случае необходимости можно использовать как хранилище.

Присоединились к инициативе также судьи проекта «МастерШеф» Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская.

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