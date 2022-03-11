Как пишет Politeka.net, успешный шеф - повар и звезда "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко обратился к украинцам на своей странице в Инстаграм.
» У меня настроение после победы забить себя полностью с украинскими символами этого периода", - признался он.
Также Клопотенко добавил, что никогда так не хотел татуировки, как сейчас.
Отметим, шеф-повара Украины собрали «кухонные войска» - в разных городах готовят для военных, врачей и людей, которые не имеют доступа к пище.
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Евгений Клопотенко готовит еду в ресторане Сто лет тому вперед. Он отметил, что желающие могут присоединяться к приготовлению, а ресторан имеет нижний этаж, который в случае необходимости можно использовать как хранилище.
Присоединились к инициативе также судьи проекта «МастерШеф» Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская.
Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко рассказал, как продвигает украинский борщ за рубежом: "Чтобы иностранцы понимали..."
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