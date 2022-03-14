Как пишет Politeka.net, Наташа Горовая - дочь Ирины Горовой, которая вышла замуж за Алексея Потапенко еще в 99-м году. Потап с самого малого воспитывал малышку и остался в теплых отношениях после развода с Ириной.

В новых Сторис своего Инстаграм Наташа Горовая показала фото со своим родным отцом. Снимок был сделан в центре Киева, когда Наташа была еще маленькой.

«Все будет хорошо. И мы обязательно повторим эту фоку на нашем красивом Майдане, пап», - написала девушка.

Известно, что мама Наташи Ирина Горовая вышла замуж в 16-летнем возрасте сразу после окончания школы за музыканта Юрия Горового, известного как UGO. В этом браке родилась дочь Наталья. Тем не менее через 11 лет пара развелась.

Напомним, Потап жестко потроллил российских пропагандистов, видео: "Какое днище..."

Как сообщала Politeka, Потап показал ужас, который сотворили россияне в Луцке: "Господи..."

Также Politeka писала, что приемная дочь Потапа наглядно показала, что Украину знают все: "Нас поддерживает..."