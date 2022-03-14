Как пишет Politeka.net, Наташа Горовая - дочь Ирины Горовой, которая вышла замуж за Алексея Потапенко еще в 99-м году. Потап с самого малого воспитывал малышку и остался в теплых отношениях после развода с Ириной.
В новых Сторис своего Инстаграм Наташа Горовая показала фото со своим родным отцом. Снимок был сделан в центре Киева, когда Наташа была еще маленькой.
«Все будет хорошо. И мы обязательно повторим эту фоку на нашем красивом Майдане, пап», - написала девушка.
Известно, что мама Наташи Ирина Горовая вышла замуж в 16-летнем возрасте сразу после окончания школы за музыканта Юрия Горового, известного как UGO. В этом браке родилась дочь Наталья. Тем не менее через 11 лет пара развелась.
"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем
Оккупанты отказываются выполнять приказы начальства: в Генштабе ВСУ раскрыли подробности
Заблокирован с женой в подвале: знаменитый украинец нуждается в срочной помощи
"Знайте, я вас ненавижу": 14-летняя девочка бросилась под поезд, записав видео
Напомним, Потап жестко потроллил российских пропагандистов, видео: "Какое днище..."
Как сообщала Politeka, Потап показал ужас, который сотворили россияне в Луцке: "Господи..."
Также Politeka писала, что приемная дочь Потапа наглядно показала, что Украину знают все: "Нас поддерживает..."