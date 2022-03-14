Как пишет Politeka.net, 14-летняя Варвара Кошевая продемонстрировала собственное чувство юмора, потроллив россиян.

После вторжения России в Украину со стороны западных стран на РФ обрушился целый шквал санкций, на которые российское правительство ответило собственными ограничительными мерами. В результате в России оказалась заблокирована одна из самых популярных в мире онлай-площадок – Инстаграм. Это затронуло многих российских звезд и блогеров, которые тут же принялись публиковать жалобные посты.

В своих Сториз Варя метко передразнила российских «страдальцев».

«Всем привет, ребят! Это моя последняя история в Инстаграм. Сейчас я быстренько напишу последний прощальный пост, оставлю вам все ссылочки на мой ВК, на мой Телеграм, на все мои оставшиеся соцсети, которые еще не заблокировали…Спасибо вам большое! Спасибо, что были со мной, за поддержку. Не расстраивайтесь, я все равно буду поддерживать с вами связь, все равно мы как-то будем находиться. Ребята, держитесь», - произносит на видео девушка с характерными для российских селебритиз интонациями.

Она также дала совет своим подписчикам.

«Забыла еще сказать: скачайте VPN. Быстренько качайте, потому что ситуация сейчас просто страшная…Страшная ситуация сейчас», - со слезами в голосе произносит Кошевая.

Напомним, Елена Кравец напомнила украинцам о сильном выступлении "Квартал 95".

Как сообщала Politeka, Кошевой из "Квартал 95" доступно объяснил россиянам, что их ждет в Украине.

Также Politeka писала, что 14-летняя дочь Кошевого с ярким макияжем показала, как научилась строить глазки.