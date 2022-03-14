Как пишет Politeka.net, Игорь Кондратюк - известный украинский телеведущий, который прославился благодаря "Караоке на Майдане" и многим талант-шоу. Сегодня, 14 марта, у звезды день рождения - знаменитости исполнилось 60 лет. Стало известно, что в дом Игоря попал снаряд российских оккупантов. Об этом Кондратюк сообщил у себя на страничке в Фейсбук.

"Одно из первых поздравлений с юбилеем мне сегодня "прилетело" от русских. Русские – дерьмо планеты Земля, – попали в наш дом под Киевом. Пылайте в аду, имперские бесславные безмозглые отбросы!", - написал Игорь в публикации и показал фотографии дома.

Напомним, Кондратюк "заклевал" артистов, для которых культура вне политики

А еще Politeka сообщала, что Кондратюк засветился за рулем машины стоимостью больше 90 тысяч евро

Также Politeka писала, что известный украинский певец задолжал Кондратюку огромную сумму



