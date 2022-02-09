Как сообщает Politeka.net, популярный украинский исполнитель Виталий Козловский задолжал своему бывшему продюсеру Игорю Кондратюку 300 тысяч долларов. Этот конфликт продолжает около 10 лет и его называют самым длинным в украинском шоу-бизнесе. О подробностях скандала и возможности примирения артист рассказал в программе "ЖВЛ".

Так, оказалось, что Кондратюк подал в суд на своего подопечного Козловского после того, как он решил уйти в свободное плавание. Как известно, продюсер занимался карьерой певца со времен реалити-шоу "Шанс", а в 2012 году Виталий решил уйти от своего продюсера. Тогда Кондратюк и подал в суд и потребовал 300 тысяч долларов.

Однако, Козловский признается, что не держит зла на бывшего продюсера, и даже допускает, что они могут примириться. "Я его до сих пор называю духовным наставником. Это был некий папа Тарас Бульба, который меня породил и захотел убить", - отметил артист.

Также добавил, что скорее всего, примирение будет возможно, когда они с Кондратюком решат финансовые вопросы. "Я радушно с ним встречусь, даже стихотворение об этом написал", – сказал Козловский.

Напомним, Козловский изменился до неузнаваемости ради нового клипа: "Пришлось попрощаться с…".

Как сообщала Politeka, Виталий Козловский показал людей, с которыми ему повезло: "Это настоящее счастье!".

Также Politeka писала, что Вечный "Холостяк" Козловский появился с таинственной блондинкой, заинтриговав новостью: "Скоро...".