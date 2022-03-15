Как пишет Politeka.net, исполнитель записал видеообращение, в котором напомнил украинцам о важном.

Так, Дантес вспомнил, как до войны многие украинцы обещали себе чаще звонить близким, говорить приятное любимым и обниматься просто так.

«По-моему, время пришло. Давайте обратим внимание на людей которые сейчас рядом, или которые будут вечером рядом, или на тех с которыми можем, пока, только поговорить по телефону», - призвал украинцев Дантес.

Он посоветовал стараться как можно чаще радовать этих людей.

Популярные статьи сейчас

"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем

"Это жалко": Зеленский рассказал о масштабных потерях России, которая уже просит о помощи

Имена и фото летчиков, которые бомбят жителей Украины: базируются в Крыму

Оккупантов уничтожили при форсировании реки Ирпень: фото со спутника

Самая богатая певица Украины изменилась до неузнаваемости и удивила заявлением: «Мне нужен…»
Показать еще

«Скажите им, что они красивые! Как вам нравится их улыбка, как вам нравятся их горящие глаза! Как вам нравится их смех! Даже то, как вам нравится с ними ссориться, чтобы потом снова помириться) Просто так обнимите!!! Все у нас будет хорошо! Любви вам!», - уверенно заявил певец.

Он отметил, что хочет, чтобы люди немного отвлеклись от того ужаса, который происходит вокруг.

Напомним, Дантес решил отращивать волосы и показал, как выглядит сейчас.

Как сообщала Politeka, муж Дорофеевой Дантес подвел итоги 10 суток войны, ужасающие кадры.

Также Politeka писала, что Дантес показал, как уничтожают его город.