Как пишет Politeka.net, исполнитель записал видеообращение, в котором напомнил украинцам о важном.

Так, Дантес вспомнил, как до войны многие украинцы обещали себе чаще звонить близким, говорить приятное любимым и обниматься просто так.

«По-моему, время пришло. Давайте обратим внимание на людей которые сейчас рядом, или которые будут вечером рядом, или на тех с которыми можем, пока, только поговорить по телефону», - призвал украинцев Дантес.

Он посоветовал стараться как можно чаще радовать этих людей.

«Скажите им, что они красивые! Как вам нравится их улыбка, как вам нравятся их горящие глаза! Как вам нравится их смех! Даже то, как вам нравится с ними ссориться, чтобы потом снова помириться) Просто так обнимите!!! Все у нас будет хорошо! Любви вам!», - уверенно заявил певец.

Он отметил, что хочет, чтобы люди немного отвлеклись от того ужаса, который происходит вокруг.

Напомним, Дантес решил отращивать волосы и показал, как выглядит сейчас.

Как сообщала Politeka, муж Дорофеевой Дантес подвел итоги 10 суток войны, ужасающие кадры.

Также Politeka писала, что Дантес показал, как уничтожают его город.