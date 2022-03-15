Как сообщает Politeka.net, в своем Инстаграм поделилась постом, в котором подробнее разобрала инцидент, произошедший накануне в прямом эфире российского «Первого канала». Вечером редактор российского канала Марина Овсянникова вбежала в студию во время эфира новостей и встала перед камерой с плакатом против войны.

Многие украинские знаменитости, в числе которых была и Осадчая, поддержали поступок Марины, однако в новом посте украинская ведущая предложила включить трезвый разум и обратить внимание на некоторые несоответствия:

«1. В России не существует прямых эфиров, все, что называется прямым эфиром идет с опозданием, именно для того, чтобы убрать то, что не нужно выпускать

2. Как-то странно все бросились снимать экран телевизора во время обычного выпуска новостей и как раз перед тем, как выскочила активистка

3. Еще много странных обстоятельств, к сожалению, не дающих шансов поверить в эту «акцию протеста»

Зачем этот вброс? Показать, что и в России возможны протесты, такой вид демократии? Показать в соц сетях, что в России тоже есть те, что против? Пока не понимаю в чем цель, но это вброс. К сожалению», - считает Осадчая.

Она также допустила вариант, при котором Овсянникова действительно хотела выступить против войны, однако на канале об этом знали и специально ее использовали для показательной акции «на камеру».

Напомним, Горбунов обратился к россиянам, не выбирая слов.

Как сообщала Politeka, Осадчая сообщила об инициативе, которая поможет тысячам украинцев.

Также Politeka писала, что Осадчая взволновала кадрами с детьми, которые совсем недавно стали сиротами.