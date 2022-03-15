Как сообщает Politeka.net, артист записал новое видеообращение к своим коллегам из России.

Ранее Барских вызвал бурю возмущения в России, запретив использовать свою музыку в стране-агрессоре, а также отказавшись возвращать россиянам деньги за его сорванные концерты. С осуждением его позиции выступил, в частности, российских рэпер Тимати.

В новом видео Барских решил обратиться к некоторым российским исполнителям.

«Тимати, не понимаю, как ты нашел время, чтобы освободить свой рот и предъявить ко мне какие-то высказывания, когда ты видишь, как граждане Российской Федерации, солдаты, убивают украинских людей, детей, крушат города…Лучше сиди молча и иди спасай свою полубанкротную компанию», - посоветовал Макс.

Он также обратился к российской певице Славе, Ольге Бузовой и Яне Рудковской. Певец также обратил внимание на то, что многие известные россияне сейчас покидают свою страну, которая оказалась под жесткими санкциями.

«Как так? Вы же патриоты все? Куда же вы? Я хочу поблагодарить каждого российского артиста, который выступил в поддержку Украины. А все молчаливые…удачи вам и успехов», - завершил свою речь Барских.

Напомним, Макс Барских восхитил украинцев заявлением о своей музыке в России.

Как сообщала Politeka, Барских иронично высмеял толпу своих хейтеров.

Также Politeka писала, что Злату Огневич до глубины души поразил поступок Макса Барских.