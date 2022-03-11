"Вперёд на дно! Вы изгои для всего мира уже на десятилетия!" - Макс Барских не стал сдерживаться во время обращения.

Как пишет Politeka.net, популярный украинский исполнитель Макс Барскихдолгое время жил и работал в РФ. Но после нападение страны-агрессора на Украину молодой исполнитель отказался от всех концертов, заработка и контрактов с вражеской страной. Также он запретил использовать свое творчество.

Волна негатива со стороны российских поклонников, что еще недавно восхваляли певца, тут же появилась в Инстаграм, однако Барских отстаивает свою позицию и говорит о нападении открыто. Украинские поклонники поддерживают решение певца и пишут много теплых пожеланий.

«Россия - страна ненависти, жестокости, жадности и злости. Я искренне жалею что тратил своё время на посещение этой территории. Страна несущая страдания другим нациям. Наблюдаю каждый день как вы захлебываетесь в собственной желчи и кричите «Россия вперёд». Это самое жалкое зрелище. Россия Вперёд на дно! Вы изгои для всего мира уже на десятилетия!

И если ещё вчера я сострадал людям оказавшимся в ловушке власти, то сегодня, единственный совет для вас, уехать из страны и сжечь свой паспорт и надеяться что никто, никогда не узнаёт что вы из России.

Глядя как вы стоите в очереди в Макдональдс и Икею говорит о том, что вы всегда будете поддерживать любые выходки диктатора и бездействовать! Вызывает смех видеть «вторую по мощности армию мира» в своём действии! Просто позор! Украина уже победила! Украина - навсегда! А Россию ждёт судный день, и он уже близок!» - написал Барских в новом посту.

"Я официально запрещаю использовать мою музыку на территории РФ в любом виде, всем радиостанциям, телеканалам, фильмам и сериалам где она звучит в качестве саундтреков! Я не хочу, чтоб моя музыка звучала в стране, развязавшей войну в Украине! Я так же изымаю весь каталог своих песен из цифрового пространства РФ. Предлагаю всем Украинским артистам сделать тоже самое!", - ранее заявил Макс Барских.

Напомним, Макс Барских ответил, почему не вернет деньги за отмененные концерты в России: "Они идут на...".

Как сообщала Politeka, Барских новым видео растрогал даже Никитюк и Полякову: "У нас ещё будут мирные дни".

Также Politeka писала, что Макс Барских записал важное обращение к россиянам, вернувшись в Украину: "Россия, очнись!".